РКН заявил, что нечего добавить по вопросу блокировки Telegram в России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Роскомнадзору (РКН) нечего добавить к информации о полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Немногим ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что с указанной даты РКН начнет тотальную блокировку платформы на территории страны по аналогии с соцсетями Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Приложение не будет загружаться через мобильные сети и стационарные точки доступа в интернет.

Замедление работы Telegram в России началось 10 февраля. Причиной стало игнорирование российского законодательства.

При этом в Госдуме заявили, что РКН ведет диалог с администрацией площадки. Само ведомство ничего не добавило по этому поводу.