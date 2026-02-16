Роскомнадзор прокомментировал информацию о диалоге с Telegram

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Роскомнадзор после появления информации, что мессенджер Telegram поддерживает диалог с ведомством, заявил, что пока ничего не может добавить по этому поводу. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РКН.

"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", – указано в сообщении.

Работа Telegram в России ограничена с 10 февраля. Это связано с нарушением законодательства страны со стороны сервиса.

Позже депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил о переговорах между РКН и администрацией мессенджера. По его словам, не все материалы по просьбе ведомства удаляются. Такую ситуацию он назвал странной.

По мнению парламентария, платформе нужно сделать дополнительные шаги, чтобы улучшить отношения и снять ограничения. При этом он обратил внимание, что Telegram не игнорирует запросы РКН в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).