Эксперт Ромашина рекомендовала выбирать для блинов цельнозерновую муку и кефир

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Блины из кефира и отрубей станут полезной альтернативой классическим на Масленой неделе. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.

При выборе более полезной муки для блинов эксперт посоветовала использовать цельнозерновую.

"Она богата витаминами группы В, минералами, а также клетчаткой, поэтому способствует нормализации пищеварения", – отметила эксперт.

Ромашина добавила, что для приготовления блюда понадобятся по одному стакану цельнозерновой муки и молока (при желании можно использовать и любое растительное, например овсяное), два яйца, по одной столовой ложке меда и растительного масла, а также щепотку соли.





Ольга Ромашина специалист в области РПП, нутрициолог Яйца надо взбить с медом и солью, а затем начать постепенно добавлять муку, сразу тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Потом следует влить молоко, растительное масло и размешать все до однородности. После чего остается испечь блины с обеих сторон до золотистого цвета на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Приготовить блюдо можно даже без муки с добавлением банана, поскольку этот фрукт содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц, отметила эксперт.

"Также в нем есть витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы, а еще пищевые волокна, улучшающие пищеварение. Овсяные же хлопья богаты растворимой клетчаткой и стабилизируют уровень сахара в крови. К тому же в овсе есть белки, железо, магний и антиоксиданты", – отметила Ромашина.

Чтобы приготовить блюдо, кроме фрукта, понадобятся один стакан овсяных хлопьев, два яйца, полстакана молока, пол чайной ложки разрыхлителя, корица по вкусу и растительное масло для жарки, пояснила нутрициолог.

В миске нужно размять банан, добавить яйца, молоко, корицу, разрыхлитель, а затем – овсяные хлопья, измельченные в блендере до состояния муки. Все следует хорошо перемешать и печь блины с двух сторон до золотистой корочки.

Еще один вариант полезного блюда можно приготовить из стакана 1%-го кефира, двух яиц, трех столовых ложек отрубей, половины стакана муки, одной чайной ложки меда, щепотки соли и одной столовой ложки растительного масла, отметила эксперт.





Ольга Ромашина специалист в области РПП, нутрициолог Отруби надо замочить в кефире на 10–15 минут, а затем смешать их со взбитыми с медом и солью яйцами. Потом постепенно всыпать в смесь муку, влить растительное масло, перемешать и пожарить.

Отруби содержат клетчатку, которая стимулирует работу кишечника, а кефир, выпечка на котором получается более мягкой, богат витаминами группы В и кальцием, необходимым для костей и зубов. Также в продукте содержится значительное количество фосфора, магния, калия и натрия. Эти минералы поддерживают работу мышц, нервной системы и водно-солевой баланс, заключила нутрициолог.

Ранее диетолог-терапевт Елена Игнатикова посоветовала комбинировать блины во время завтрака с источником белка. Например, с яйцом пашот, творогом, запеченной куриной грудкой. Также можно добавить свежую зелень и овощи. Все это замедлит усвоение углеводов и даст долгое чувство сытости.

