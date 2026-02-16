Эксперт Ромашина рекомендовала выбирать для блинов цельнозерновую муку и кефир

16 февраля, 16:32Общество
Блины из кефира и отрубей станут полезной альтернативой классическим на Масленой неделе. Об этом Москве 24 рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.
При выборе более полезной муки для блинов эксперт посоветовала использовать цельнозерновую.
"Она богата витаминами группы В, минералами, а также клетчаткой, поэтому способствует нормализации пищеварения", – отметила эксперт.
Ромашина добавила, что для приготовления блюда понадобятся по одному стакану цельнозерновой муки и молока (при желании можно использовать и любое растительное, например овсяное), два яйца, по одной столовой ложке меда и растительного масла, а также щепотку соли.
Приготовить блюдо можно даже без муки с добавлением банана, поскольку этот фрукт содержит калий, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и поддерживает работу мышц, отметила эксперт.
"Также в нем есть витамин В6, необходимый для нормальной работы нервной системы, а еще пищевые волокна, улучшающие пищеварение. Овсяные же хлопья богаты растворимой клетчаткой и стабилизируют уровень сахара в крови. К тому же в овсе есть белки, железо, магний и антиоксиданты", – отметила Ромашина.
Чтобы приготовить блюдо, кроме фрукта, понадобятся один стакан овсяных хлопьев, два яйца, полстакана молока, пол чайной ложки разрыхлителя, корица по вкусу и растительное масло для жарки, пояснила нутрициолог.
В миске нужно размять банан, добавить яйца, молоко, корицу, разрыхлитель, а затем – овсяные хлопья, измельченные в блендере до состояния муки. Все следует хорошо перемешать и печь блины с двух сторон до золотистой корочки.
Еще один вариант полезного блюда можно приготовить из стакана 1%-го кефира, двух яиц, трех столовых ложек отрубей, половины стакана муки, одной чайной ложки меда, щепотки соли и одной столовой ложки растительного масла, отметила эксперт.
Отруби содержат клетчатку, которая стимулирует работу кишечника, а кефир, выпечка на котором получается более мягкой, богат витаминами группы В и кальцием, необходимым для костей и зубов. Также в продукте содержится значительное количество фосфора, магния, калия и натрия. Эти минералы поддерживают работу мышц, нервной системы и водно-солевой баланс, заключила нутрициолог.
