16 февраля
Масленица пройдет на столичных транспортных объектах с 17 по 21 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
С 17 по 21 февраля на транспортных объектах Москвы состоится празднование Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"На станциях метро и автовокзалах пассажиров ждут интерактивные зоны и анимационная программа. Масштабное празднование пройдет на Северном и Южном речных вокзалах. Здесь запланировали конкурсы, эстафеты и выступления народных коллективов", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В частности, с 17-го по 20-е число на станциях метро "Мичуринский проспект" и "Парк Победы", а также на автовокзалах "Красногвардейский" и "Центральный" организуют игровые зоны "Поймай" и "Метание колец", развлекательную программу для гостей со скоморохами.
21 февраля на Северном и Южном речных вокзалах горожан и гостей столицы ждут эстафеты, перетягивание каната, карусели, программа с аниматорами, выступления фольклорных коллективов, бесплатные угощения. Самых активных участников наградят призами от проекта "Блиндозер".
Ранее Российские железные дороги (РЖД) сообщали, что подготовили для пассажиров специальное масленичное меню. В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования путешественники смогут насладиться блинами с различными начинками, включая джемы и сгущенное молоко.
Кроме того, в вагонах повышенной комфортности отдельно можно будет заказать блины из гречневой муки с курицей или апельсиновым соусом.
