16 февраля, 18:15

Масленица пройдет на столичных транспортных объектах с 17 по 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 17 по 21 февраля на транспортных объектах Москвы состоится празднование Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На станциях метро и автовокзалах пассажиров ждут интерактивные зоны и анимационная программа. Масштабное празднование пройдет на Северном и Южном речных вокзалах. Здесь запланировали конкурсы, эстафеты и выступления народных коллективов", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, с 17-го по 20-е число на станциях метро "Мичуринский проспект" и "Парк Победы", а также на автовокзалах "Красногвардейский" и "Центральный" организуют игровые зоны "Поймай" и "Метание колец", развлекательную программу для гостей со скоморохами.

21 февраля на Северном и Южном речных вокзалах горожан и гостей столицы ждут эстафеты, перетягивание каната, карусели, программа с аниматорами, выступления фольклорных коллективов, бесплатные угощения. Самых активных участников наградят призами от проекта "Блиндозер".

Ранее Российские железные дороги (РЖД) сообщали, что подготовили для пассажиров специальное масленичное меню. В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования путешественники смогут насладиться блинами с различными начинками, включая джемы и сгущенное молоко.

Кроме того, в вагонах повышенной комфортности отдельно можно будет заказать блины из гречневой муки с курицей или апельсиновым соусом.

"Новости дня": 30 площадок оформили в народном стиле к фестивалю "Масленица" в Москве

транспортгород

