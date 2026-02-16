Автоэксперт Едрышов объяснил смысл нововведений в сроках пересдачи теории на права

В России хотят уточнить сроки пересдачи теоретического экзамена на получение водительских прав для тех, кто не смог сдать вовремя практическую часть, сообщили СМИ. К каким изменениям готовиться, разбиралась Москва 24.

Настройка процедуры

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сроки пересдачи теоретического экзамена для будущих водителей хотят уточнить. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





источник, знакомый с ситуацией Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство.

При этом ранее в МВД РФ решили уточнить процедуру назначения повторного теоретического экзамена для таких кандидатов. Предполагается, что новая дата должна быть не позднее, чем через 30 календарных дней после истечения полугода.

Также в проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней, тогда как сейчас он составляет 6 месяцев. Нововведение исключит затягивания сроков повторной сдачи практики, подчеркивали в ведомстве.

Эти меры не единственные среди инициатив, предложенных в МВД. Ранее в министерстве рассказали о появлении списка критериев для автошкол. В частности, он будет включать статистику результатов сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Согласно нововведению, система поможет гражданам осознанно выбирать место обучения.

Также с 1 марта 2027 года водителям больше не потребуется предъявлять бумажную медицинскую справку для получения прав. Данные о ее наличии будут храниться в электронном реестре, доступ к которому окажется у ГИБДД.

Решение проблемы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Поправка о сроках пересдачи экзамена не несет существенных изменений для кандидатов в водители, отметил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Максим Едрышов.





Максим Едрышов автоэксперт В настоящее время после сдачи теории подразделения ГАИ должны назначить дату практического экзамена в пределах 6 месяцев. Но иногда кандидат в водители не успевает использовать 3 попытки сдачи практического экзамена, и у него "сгорает" теоретическая часть. Именно поэтому хотят сделать процедуру таким образом, чтобы все успевали использовать 3 попытки и только в случае неудачи приходилось бы пересдавать первую часть экзамена.

Эксперт добавил, что МВД хочет доработать сроки, в том числе практического экзамена, чтобы у кандидата в водители было меньше неудобств.

Также Едрышов обратил внимание, что ранее временные рамки повторной пересдачи теории никак не регулировались. Теперь на это хотят отвести 30 дней после истечения 6 месяцев, отведенных на практическую часть, подчеркнул специалист.

Однако партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто отметил в разговоре с Москвой 24, что у предложенной инициативы есть и организационные неудобства. ГАИ может не всегда хватать тех, кто будет принимать пересдачу экзаменов.

Особенно это касается регионов, где отмечается нехватка штата, поскольку список обязанностей сотрудников достаточно обширный, сказал эксперт.





Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства "Автостат" У сотрудника ГАИ очень много функций. В регионах, где небольшой штат, офицер и ставит машины на учет, и принимает экзамены на права, и следит за безопасностью дорожного движения, и дежурит.

По его мнению, решением проблемы может стать привлечение в качестве экзаменаторов преподавателей из автошкол, где не учились сдающие. Например, в некоторых странах сотрудники ГАИ вообще не занимаются проверками знаний и навыков соискателей на права. Для этого есть гражданские специалисты, как правило при департаментах транспорта, заключил Моржаретто.

