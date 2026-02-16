Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

16 февраля, 17:04

Транспорт
Автоэксперт Едрышов объяснил смысл нововведений в сроках пересдачи теории на права

Старые новые правила? Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей

В России хотят уточнить сроки пересдачи теоретического экзамена на получение водительских прав для тех, кто не смог сдать вовремя практическую часть, сообщили СМИ. К каким изменениям готовиться, разбиралась Москва 24.

Настройка процедуры

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сроки пересдачи теоретического экзамена для будущих водителей хотят уточнить. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство.
источник, знакомый с ситуацией

При этом ранее в МВД РФ решили уточнить процедуру назначения повторного теоретического экзамена для таких кандидатов. Предполагается, что новая дата должна быть не позднее, чем через 30 календарных дней после истечения полугода.

Также в проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней, тогда как сейчас он составляет 6 месяцев. Нововведение исключит затягивания сроков повторной сдачи практики, подчеркивали в ведомстве.

Эти меры не единственные среди инициатив, предложенных в МВД. Ранее в министерстве рассказали о появлении списка критериев для автошкол. В частности, он будет включать статистику результатов сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Согласно нововведению, система поможет гражданам осознанно выбирать место обучения.

Также с 1 марта 2027 года водителям больше не потребуется предъявлять бумажную медицинскую справку для получения прав. Данные о ее наличии будут храниться в электронном реестре, доступ к которому окажется у ГИБДД.

Решение проблемы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Поправка о сроках пересдачи экзамена не несет существенных изменений для кандидатов в водители, отметил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Максим Едрышов.

В настоящее время после сдачи теории подразделения ГАИ должны назначить дату практического экзамена в пределах 6 месяцев. Но иногда кандидат в водители не успевает использовать 3 попытки сдачи практического экзамена, и у него "сгорает" теоретическая часть. Именно поэтому хотят сделать процедуру таким образом, чтобы все успевали использовать 3 попытки и только в случае неудачи приходилось бы пересдавать первую часть экзамена.
Максим Едрышов
автоэксперт

Эксперт добавил, что МВД хочет доработать сроки, в том числе практического экзамена, чтобы у кандидата в водители было меньше неудобств.

Также Едрышов обратил внимание, что ранее временные рамки повторной пересдачи теории никак не регулировались. Теперь на это хотят отвести 30 дней после истечения 6 месяцев, отведенных на практическую часть, подчеркнул специалист.

Однако партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто отметил в разговоре с Москвой 24, что у предложенной инициативы есть и организационные неудобства. ГАИ может не всегда хватать тех, кто будет принимать пересдачу экзаменов.

Особенно это касается регионов, где отмечается нехватка штата, поскольку список обязанностей сотрудников достаточно обширный, сказал эксперт.

У сотрудника ГАИ очень много функций. В регионах, где небольшой штат, офицер и ставит машины на учет, и принимает экзамены на права, и следит за безопасностью дорожного движения, и дежурит.
Игорь Моржаретто
партнер аналитического агентства "Автостат"

По его мнению, решением проблемы может стать привлечение в качестве экзаменаторов преподавателей из автошкол, где не учились сдающие. Например, в некоторых странах сотрудники ГАИ вообще не занимаются проверками знаний и навыков соискателей на права. Для этого есть гражданские специалисты, как правило при департаментах транспорта, заключил Моржаретто.

Старкина Маргарита

транспортавтоистории

