Автоэксперт Попов допустил возвращение Volkswagen и Skoda в РФ

Российский рынок автомобилей в 2025 году сократится как минимум на 15%, спрогнозировали в Ассоциации европейского бизнеса. Также в объединении допустили уход из страны китайских производителей. Вместе с экспертами разбираемся, уменьшится ли предложение на самом деле и каких еще сюрпризов ждать водителям.

Прощай, Китай?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Число проданных в России автомобилей в 2025 году может составить 1,4 миллиона единиц. Это на 15% меньше показателей 2024-го, рассказал журналистам глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев. По его словам, на ситуацию повлияют в том числе санкционное давление, повышение ключевой ставки и увеличение утилизационного сбора.

В первую очередь предложение снизится из-за китайских производителей. Приобретать их автомобили не стремятся как обычные, так и корпоративные клиенты, предпочитая продлевать использование уже имеющихся моделей, заметил Калицев. Как следствие, многие бренды из КНР могут остановить свою деятельность в России, что приведет к "сжиманию" дилерских сетей и сокращению модельных рядов, предупредил эксперт.

Кроме того, в стране почти закончились недорогие иномарки. В частности, речь идет о некогда популярных среди россиян моделях Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Российских автомобильных дилеров" (РОАД). Несмотря на то что выпуск этих авто прекратился в РФ еще в 2022 году из-за санкций, дилеры продолжали реализовывать остатки. Таким образом, к декабрю 2024-го их количество уже исчислялось единицами, отметили в РОАД.

Также гендиректор сети автосалонов и вице-президент РОАД Денис Мигаль в беседе с Ura.ru допустил, что цены на новые машины могут вырасти на 30–50%. Особенно это станет заметно во втором полугодии 2025-го. Дорожать будут и подержанные авто, хотя в других обстоятельствах, старея, они должны дешеветь на 10–15% в год, отметил специалист.

Проблемы и возможности

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто не согласился с доводами Ассоциации европейского бизнеса в части массового ухода китайских производителей из РФ. Более того, некоторые бренды будут расширять ассортимент, предположил эксперт в беседе с Москвой 24.





Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства "Автостат" Могут уйти китайские компании, которые не ведут маркетинговой деятельности или не занимаются расширением модельного ряда. Из-за этого они продают до тысячи машин в год по всей стране, что не серьезно. Те же, кто пришел давно и работает долго, останутся. Более того, у китайцев будут развиваться новые суббренды, в том числе у Cherry, Haval.

Однако в 2025 году автовладельцы неизбежно столкнутся с рядом сложностей, среди которых – продолжающийся рост цен. Прежде всего увеличится стоимость самих машин и их содержания, подчеркнул Моржаретто. По его словам, подобная динамика вызвана неустойчивостью рубля по отношению к иностранным валютам и недоступностью кредитов.

Автоэксперт Роман Гуляев, в свою очередь, рассказал Москве 24, что в 2025 году особенно проблематичным станет техническое облуживание китайских автомобилей. Причем речь идет как о первичном, так и вторичном рынке. По его словам, уже сейчас процесс подбора комплектующих для большинства моделей напоминает "лотерею", поскольку для них попросту не представлены полноценные каталоги запчастей.

В то же время Гуляев не исключил появления в РФ новых зарубежных автопроизводителей.

"С одной стороны, российский рынок открыт, а потому сюда может прийти больше брендов. С другой – отрасль очень серьезно регулируется государством, и, чтобы выгодно зайти на рынок, нужно выстроить отношения с властями, организовать свою сборку у нас в стране. Благо такие площадки есть", – считает эксперт.

Еще одна ниша, за счет которой в стране сохранится производство авто, связана с "АвтоВАЗом". Прежде всего, в скором времени завод запустит в производство новую модель Lada Iskra, а также обновит Vesta, снабдив ее шестиступенчатой коробкой передач, отметил в беседе с Москвой 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Также на заводе в Санкт-Петербурге производятся легковые машины бренда Solaris. Это уникальная история, потому что компания – владелец марки Hyndai незадолго до того, как уходить из России, локализовалась здесь очень сильно. Чуть ли не мощнее, чем остальные зарубежные компании. За счет этого мы получаем почти полноформатное производство Solaris. Правда, не в тех сумасшедших количествах, как планировали новые владельцы завода, но тем не менее.

Не исключил Попов и возвращение в Россию известных зарубежных брендов. В частности, европейские дилеры брендов Volkswagen и Skoda даже прописывали условия для такого сценария и "не закрыли двери до конца".

Однако конечная ситуация будет зависеть от геополитической повестки в мире после того, как Дональд Трамп официально вступит в должность президента США. Это событие повлияет не просто на отношения стран, но и вообще на все, в том числе развитие авторынка, заключил специалист.