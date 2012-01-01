Автоэксперт Попов допустил возвращение Volkswagen и Skoda в РФ

Российский рынок автомобилей в 2025 году сократится как минимум на 15%, спрогнозировали в Ассоциации европейского бизнеса. Также в объединении допустили уход из страны китайских производителей. Вместе с экспертами разбираемся, уменьшится ли предложение на самом деле и каких еще сюрпризов ждать водителям.
Прощай, Китай?
Число проданных в России автомобилей в 2025 году может составить 1,4 миллиона единиц. Это на 15% меньше показателей 2024-го, рассказал журналистам глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев. По его словам, на ситуацию повлияют в том числе санкционное давление, повышение ключевой ставки и увеличение утилизационного сбора.
В первую очередь предложение снизится из-за китайских производителей. Приобретать их автомобили не стремятся как обычные, так и корпоративные клиенты, предпочитая продлевать использование уже имеющихся моделей, заметил Калицев. Как следствие, многие бренды из КНР могут остановить свою деятельность в России, что приведет к "сжиманию" дилерских сетей и сокращению модельных рядов, предупредил эксперт.
Кроме того, в стране почти закончились недорогие иномарки. В частности, речь идет о некогда популярных среди россиян моделях Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Российских автомобильных дилеров" (РОАД). Несмотря на то что выпуск этих авто прекратился в РФ еще в 2022 году из-за санкций, дилеры продолжали реализовывать остатки. Таким образом, к декабрю 2024-го их количество уже исчислялось единицами, отметили в РОАД.
Также гендиректор сети автосалонов и вице-президент РОАД Денис Мигаль в беседе с Ura.ru допустил, что цены на новые машины могут вырасти на 30–50%. Особенно это станет заметно во втором полугодии 2025-го. Дорожать будут и подержанные авто, хотя в других обстоятельствах, старея, они должны дешеветь на 10–15% в год, отметил специалист.
Проблемы и возможности
Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто не согласился с доводами Ассоциации европейского бизнеса в части массового ухода китайских производителей из РФ. Более того, некоторые бренды будут расширять ассортимент, предположил эксперт в беседе с Москвой 24.
Однако в 2025 году автовладельцы неизбежно столкнутся с рядом сложностей, среди которых – продолжающийся рост цен. Прежде всего увеличится стоимость самих машин и их содержания, подчеркнул Моржаретто. По его словам, подобная динамика вызвана неустойчивостью рубля по отношению к иностранным валютам и недоступностью кредитов.
Автоэксперт Роман Гуляев, в свою очередь, рассказал Москве 24, что в 2025 году особенно проблематичным станет техническое облуживание китайских автомобилей. Причем речь идет как о первичном, так и вторичном рынке. По его словам, уже сейчас процесс подбора комплектующих для большинства моделей напоминает "лотерею", поскольку для них попросту не представлены полноценные каталоги запчастей.
В то же время Гуляев не исключил появления в РФ новых зарубежных автопроизводителей.
"С одной стороны, российский рынок открыт, а потому сюда может прийти больше брендов. С другой – отрасль очень серьезно регулируется государством, и, чтобы выгодно зайти на рынок, нужно выстроить отношения с властями, организовать свою сборку у нас в стране. Благо такие площадки есть", – считает эксперт.
Еще одна ниша, за счет которой в стране сохранится производство авто, связана с "АвтоВАЗом". Прежде всего, в скором времени завод запустит в производство новую модель Lada Iskra, а также обновит Vesta, снабдив ее шестиступенчатой коробкой передач, отметил в беседе с Москвой 24 независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
Не исключил Попов и возвращение в Россию известных зарубежных брендов. В частности, европейские дилеры брендов Volkswagen и Skoda даже прописывали условия для такого сценария и "не закрыли двери до конца".
Однако конечная ситуация будет зависеть от геополитической повестки в мире после того, как Дональд Трамп официально вступит в должность президента США. Это событие повлияет не просто на отношения стран, но и вообще на все, в том числе развитие авторынка, заключил специалист.