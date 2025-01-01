Водительские права со сроком действия до 2025 года продлят автоматически

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Водительские права, срок действия которых истекает в текущем году, автоматически продлят на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

После продления водителям не нужно будет менять права или получать новые. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности.

Госавтоинспекция подчеркнула, что права потребуется заменить, если у владельца транспортного средства поменялись персональные данные, появились противопоказания к управлению транспортом или его удостоверение пришло в негодность.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что решение продлить истекающие в 2022 или 2023 году водительские права было направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.

Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник, в свою очередь, отмечал, что оно также позволит россиянам сэкономить деньги в непростых условиях. По его мнению, в целом срок действия водительских документов следует увеличить.

