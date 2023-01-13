Электронные водительские права появились в приложении "Госуслуги Авто"

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Электронные водительские права стали доступны в приложении "Госуслуги Авто". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"В приложении "Госуслуги Авто" появилась электронная версия водительского удостоверения. <..> Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе также можно найти цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

Чтобы предъявить права или СТС инспектору, необходимо нажать соответствующую кнопку рядом с документом, после чего высветится QR-код. Отсканировав его, сотрудник ГИБДД получит необходимые данные из базы Госавтоинспекции. Функция работает и при отключенном интернете.

В ГИБДД тем не менее предупреждают, что, несмотря на новую возможность приложения "Госуслуги Авто", водители по-прежнему должны иметь при себе оригиналы документов.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" в тестовом режиме заработало мини-приложение "Авто", которое дает доступ к тем же функциям, что и "Госуслуги Авто". В нем в том числе можно хранить электронное водительское удостоверение и при необходимости предъявлять его в виде QR-кода.



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