17:42Общество
В Минздраве заявили, что водительские справки могут сделать электронными в 2024 году
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Медицинские справки для водителей могут сделать электронными с 1 марта 2024 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев, чьи слова приводит РИА Новости.
По его словам, соответствующий законопроект подготовили совместно с МВД.
Пугачев добавил, что с этого года сотрудничество Минздрава и Росгвардии для получения разрешения на оружие осуществляется в электронном виде, что позволяет избежать поддельных справок и аннулировать их в случае обнаружения противопоказаний.
Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что все государственные услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах перевели в электронный вид. Для граждан предоставляли 14 госуслуг. Первые три перевели в электронный вид во второй половине 2012 года. С 2021 года в электронный вид перевели доступ к справкам о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года.
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