Все госуслуги в сфере жилья и имущества перевели в электронный вид в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Все государственные услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах перевели в электронный вид, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он напомнил, что более 10 лет назад город поставил себе задачу перевести в электронный формат все госуслуги в сфере жилья и имущества. По его словам, в 2022 году эта работа завершилась. В результате на портале mos.ru в любое время доступны все 28 госуслуг.

В начале 2012 года в онлайн-формат перевели первые 10 госуслуг для предпринимателей. При этом была сохранена традиционная бумажная альтернатива. В последующие несколько лет в электронный вид перевели остальные госуслуги в сфере имущественно-земельных отношений. По итогу большинство запросов от предпринимателей стали поступать через mos.ru, в связи с чем в 2021 году все услуги стали доступны исключительно в электронном виде.

В жилищной сфере для граждан ранее предоставляли 14 госуслуг. Первые три перевели в электронный вид во второй половине 2012 года. С 2021 года в электронный вид перевели доступ к справкам о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года, а также перевод жилого помещения в нежилое или наоборот.

В августе прошлого года объединили в одну и перевели в электронный вид еще две социально значимые госуслуги, а в этом году в цифровой формат перевели оставшиеся 10 госуслуг в жилищной сфере. Их объединили в четыре, но для удобства заявителей сохранили возможность обратиться за ними в традиционной бумажной форме.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества предоставляемых госуслуг в электронном виде.

Москва получила 95,84 балла из 100 возможных. В 2021 году столица набрала 87,81 балла. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).

Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн – Сергунина

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!