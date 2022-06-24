Москва возглавила рейтинг качества электронных госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества предоставляемых госуслуг в электронном виде, составленный Минэкономразвития РФ, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При составлении рейтинга аналитики министерства оценивали параметры, определяющие качество электронных услуг, такие как удобство подачи заявления, возможность получить полную и актуальную информацию об услуге, а также отслеживать статус ее выполнения и прочие. По словам Сергуниной, столица России не только сохранила лидерство, но и существенно усилила свои позиции.

"Город постоянно совершенствует цифровую экосистему для жителей и бизнеса, модернизирует электронные госуслуги, повышает качество и доступность онлайн-инструментов. Одновременно растет их востребованность. Только с начала этого года ими воспользовались 322,5 миллиона раз – почти вдвое больше, чем за тот же период 2021-го", – сказала вице-мэр.

Отмечается, что Москва получила 95,84 балла из 100 возможных. В 2021 году столица набрала 87,81 балла. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столичные власти не только внедряют новые цифровые сервисы, но и совершенствуют уже существующие, стараясь сделать их максимально комфортными для горожан. Так, в прошлом году на портале mos.ru появились функции записи на прием к нотариусу, аренды спортивных зон и городских пространств, оформления единого читательского билета и многие другие.

"В 2021 году из 1,4 миллиона запросов за услугами в имущественно-земельной сфере более 1,3 миллиона поступили онлайн. Это вдвое больше, чем в 2020 году. <...> Популярность онлайн-услуг объяснятся их удобством. Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов могло уйти несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн в любой удобный день и время", – отметил Ефимов.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года. Он подчеркнул, что услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным.

Кроме того, специалисты департамента городского имущества Москвы смогут анализировать в режиме онлайн документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.