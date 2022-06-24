Фотографии площадок для регистрации брака в центрах госуслуг появились на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На mos.ru появились фотографии пространств с фотозонами для молодоженов в центрах гоcуслуг. Пары, которые планируют там расписаться, могут увидеть снимки помещений во флагманских офисах Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов, а также в центрах госуслуг районов Отрадное и Ховрино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря возможности просмотреть фотографии влюбленные смогут подобрать наиболее подходящую локацию. Предварительная запись на mos.ru позволит подать заявление на регистрацию брака без очереди, а при посещении центра госуслуг молодожены смогут выбрать удобное время для бракосочетания.

Решить со временем и посмотреть фотографии доступных мест можно в разделе "Семья и дети" каталога услуг на mos.ru. Во вкладке "Брак" нужно перейти к подразделу "Запись на прием в центры госуслуг и ведомства" и нажать на кнопку "Запись на прием". Затем следует выбрать "ГБУ МФЦ города Москвы. Управление записи актов гражданского состояния", а в всплывающем списке – услугу "Государственная регистрация заключения брака (МФЦ)". На экране появятся доступные офисы центров госуслуг, в том числе с фотозонами.

Замдиректора по развитию госуслуг центров "Мои документы" Москвы Татьяна Порецкова рассказала, что услуга доступна в пяти офисах "Мои документы". Там оборудованы отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки.

Также на mos.ru доступна услуга онлайн-подачи заявления на регистрацию брака в торжественной и неторжественной обстановке. Подать заявление можно за 1–12 месяцев до бракосочетания. Для этого надо выбрать место и дату регистрации, заполнить электронную форму заявления и уплатить государственную пошлину, стоимость которой составляет 350 рублей.

Также выбрать необычную площадку для торжественной регистрации брака можно на странице спецпроекта "Новые адреса счастья". По вопросам оказания услуг ЗАГС специалисты центров госуслуг могут проконсультировать в формате видеоконференции. Для этого надо предварительно записаться, выбрав удобную дату и время онлайн-встречи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака. С каждым годом таких выездных площадок появляется все больше.

По его словам, это происходит благодаря проекту "Новые адреса счастья". Он рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".

