Три пары поженились на станции метро "Маяковская" в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День России, 12 июня, на станции столичного метро "Маяковская" прошли первые летние церемонии бракосочетания, в этот день здесь поженились три пары, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Станция метро "Маяковская" – это наша самая необычная выездная локация для заключения брака. Торжественные церемонии проходят в ночное время с 2:00 до 4:00 и требуют особой подготовки документов и оформления площадки. Поэтому для бракосочетаний в метро на 2022 год мы выбрали самые популярные даты для молодоженов", – сказала она.

По словам Раковой, площадка пользуется большой популярностью, поэтому все места на регистрацию брака до ноября уже заняты. Она рассказала, что для брачных церемоний станцию украшают свадебной аркой, а также для молодоженов могут организовать фотосессию в поездах "Москва 2020" и "Номерной". Пары, поженившиеся на "Маяковской", получают в подарок свадебный набор.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что церемонии бракосочетания на "Маяковской" проводят в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

"В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина Московский метрополитен и Северный речной вокзал принимают участие в проекте "Новые адреса счастья" уже второй год подряд. Очень рады, что большое количество пар доверяет Московскому транспорту стать частью их семейной истории", – отметил он.

Подать заявление на регистрацию брака в московском метро можно лично во Дворце бракосочетания № 1, а также онлайн через портал mos.ru и портал госуслуг. Госпошлина при очной подаче заявления составляет 350 рублей, а для в случае подачи онлайн – 245 рублей.

Ранее сообщалось, что более 1 600 пар поженились в Москве в майские праздники, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самой популярной датой для брака стало 7 мая, в этот день расписались более 470 пар.