Москвичам рассказали о работе социальных учреждений в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жителей Москвы впереди ждут три выходных дня из-за празднования Дня России. В связи с этим государственные учреждения изменят график работы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.



Центры госуслуг

Центры госуслуг 12 июня работать не будут. 11 июня офисы "Мои документы" будут работать по обычному расписанию: районные центры – с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

При этом расположенные на территории госуслуг отделы по вопросам миграции 10 июня будут работать с 09:00 до 16:45 в районных центрах и с 10:00 до 17:45 – во флагманах ЮАО и ЮВАО. С 11 по 13 июня услуги ведомства оказываться не будут.

Кроме того, услуга по получению российского гражданства несовершеннолетними детьми – иностранными гражданами или лицами без гражданства будет предоставляться 10 июня с 10:00 до 17:45 во флагманских офисах ЮЗАО и ЦАО.



Ветклиники, поликлиники и аптеки

Ветеринарные клиники будут работать в праздничные выходные по обычному графику. В то время как поликлиники перейдут на особый режим работы, согласно которому 11 июня врачи во взрослых поликлиниках будут принимать с 09:00 до 18:00, а 12 и 13 июня – с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники 11 июня будут открыты с 09:00 до 15:00, помощь на дому будет оказываться в часы работы учреждения, вызовы принимаются до 14:30. 12 и 13 июня медпомощь будет оказываться на дому с 09:00 до 15:00, вызовы примут до 14:30.

Женские консультации будут работать с 09:00 до 15:00 11 июня, а 12-го и 13-го числа пациентов будут принимать в дежурных женских консультациях административного округа с 09:00 до 15:00.

Аптечные пункты при поликлиниках 11 июня будут открыты с 09:00 до 18:00. 12–13 июня с 09:00 до 16:00 будут работать только дежурные аптечные пункты.



ТЦСО и центр занятости "Моя карьера"

Территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) в праздничные дни продолжат оказание дополнительной адресной поддержки. Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и его филиалы также будут работать в обычном режиме.

При этом центр занятости "Моя карьера", центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства с 11 по 13 июня работать не будут.

Психологическую помощь можно будет получить по круглосуточному телефону 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного).

Кроме того, 11–13 июня будет закрыт читальный зал Главархива.



ЗАГСы и Дворцы бракосочетания

Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания 11 июня будут работать с 09:00 до 17:00. В День России самые популярные отделы ЗАГС будут открыты для молодоженов. Торжественные церемонии пройдут во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также на выездных площадках в особняке Спиридонова и на станции метро "Маяковская". Дни с 12 по 14 июня у других столичных отделов ЗАГС объявлены выходными.

При этом 13 и 14 июня узкоспециализированные услуги ЗАГС можно будет получить в 11 офисах в центрах госуслуг по их графику работы.

Дворец бракосочетания № 3 не будет работать только 12 июня. А архивно-информационный отдел ЗАГС уйдет на выходные с 11 по 13 июня. К обычному графику работы отделы ЗАГС в Москве вернутся с 15 июня.

Ранее сообщалось, что участки улиц Ильинки, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста перекроют из-за проведения концерта ко Дню России. Ограничения начнут действовать 12 июня в 00:01 и сохранятся до 23:59.

В этот день также для посещения будет закрыт Мавзолей Ленина. Такое решение приняли из-за подготовки и проведения на Красной площади праздничного концерта, посвященного Дню России.

Для москвичей 11 и 12 июня целый ряд парков подготовил праздничную программу. Так, провести весело время можно будет в парках "Северное Тушино", "Дубки", "Митино", "Сокольники", Воронцовском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и других. Всех желающих приглашают познакомиться с ремеслами Древней Руси, позаниматься танцами, посмотреть выступления артистов.

