Мавзолей Ленина закроют для посетителей в День России

Фото: depositphotos/ActiActi

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила, что Мавзолей Ленина будет закрыт в День России в воскресенье, 12 июня.

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади праздничного концерта, посвященного Дню России, 12 июня 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина <...> осуществляться не будет", – заявили в ведомстве.

По информации отдела по связям с общественностью ФСО, аналогичное ограничение распространяется на некрополь у Кремлевской стены.

В департаменте транспорта Москвы ранее сообщили, что в связи с проведением концерта ко Дню России 12 июня с 00:01 и до 23:59 в столице перекроют участки улиц Ильинка, Варварки, Москворецкой, площади Васильевский Спуск и Большого Москворецкого моста.

