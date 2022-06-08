Самое большое в мире Знамя Победы развернут у стен Музея Победы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самое большое в мире Знамя Победы развернут участники международного проекта "Непокоренные" у стен Музея Победы в День России, 12 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

Размер знамя составит 33 метра в ширину и 63 метра – в длину.

Мероприятие посетят глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Ранее депутаты Мосгордумы поддержали создание площади Донецкой Народной Республики около посольства США в Пресненском районе столицы. До этого сообщалось что большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Среди горожан данный вариант набрал 44,69% голосов.

