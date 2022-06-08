Депутаты МГД поддержали выбор москвичей назвать площадь у посольства США в честь ДНР

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Мосгордумы поддержали создание площади Донецкой Народной Республики около посольства США в Пресненском районе столицы. Об этом говорится в сообщении МГД в телеграм-канале.

"Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в Москве "площадью Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Среди горожан данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.

С предложением назвать территорию у посольства США в честь ДНР выступили депутаты Мосгордумы.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ.