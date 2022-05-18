Адрес посольства США в Москве изменится на площадь Защитников Донбасса

Фото: Москва 24
Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса, сообщается на сайте Мосгордумы.
"Предлагается присвоить название "площадь Защитников Донбасса" безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в непосредственной близости от посольства США", – говорится в сообщении.
Кроме того, предлагается изменить адрес посольства США, в случае положительного решения оно будет располагаться на площади Защитников Донбасса.
"Заодно американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир", – подчеркнули в Мосгордуме.
По словам председателя комиссии МГД по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.
Как отметили в Мосгордуме, важно, чтобы в столице были улицы, связанные с именами героев, так как на сегодняшний день так же, как и в Великую Отечественную войну, они отдают свои жизни ради победы над нацизмом и мира во всем мире. Кроме того, по мнению парламентариев, гражданам необходимо чтить мужество и героизм воинов, защищающих республики Донбасса.
"Район Пресни издавна хранит память о подвигах наших воинов. Здесь расположены памятник героям – выпускникам школы № 110 "Реквием – 1941", памятник 8-й дивизии Московского народного ополчения, памятник воспитанникам 1-й Московской специальной артиллерийской школы, сражавшимся на Великой Отечественной войне, памятный знак воинам-афганцам, памятник погибшим в ходе Великой Отечественной войны выпускникам и учащимся школы № 1240", – рассказали в Мосгордуме.
Появление на карте столицы площади Защитников Донбасса отразит абсолютную поддержку жителями столицы действий российских военнослужащих, а главное – представления граждан "о правде и исторической справедливости", отмечается в сообщении.
Депутаты обратили внимание на то, что память о героях в настоящее время увековечивают по всей России. Так, по словам Николаевой, в Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса, в Курчатове в Курской области планируют создать сквер Героев Донбасса. Улица с таким же названием будет и в Заринске Алтайского края.
Как уточнил глава "Справедливой России" в Мосгордуме Магомет Яндиев, в девяти городах РФ улицы названы в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Среди них – Грозный, Южно-Сахалинск, Якутск, Брянск, Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Ливны, Омск и Кызыл.
Ранее импровизированный памятник освободителям Риги появился у посольства Латвии в Москве. На акцию у метро "Чистые пруды" собрались около полутора тысяч человек. Люди возложили к монументу цветы, чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны.
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