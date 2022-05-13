Импровизированный памятник Освободителям Риги появился у посольства Латвии в Москве. На акцию у метро "Чистые пруды" собрались около полутора тысяч человек. Люди возложили к монументу цветы, чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной.

Участники акции развернули огромный баннер с изображением памятника советским воинам. Таким способом москвичи выразили свое отношение к событиям вокруг мемориала в Латвии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.