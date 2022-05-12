Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги

13:30
Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Латвийский парламент разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится на сайте сейма Латвии.
Сейм проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Так, юридическое препятствие для сноса устранено. Однако решение о сносе монумента может принять рижская дума.
Законопроект поддержали 68 депутатов сейма, против проголосовали 20.
"Образ и символика Советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами на Украине", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч активистов приняли участие в акции "Правду и память не отменить!" у 14 посольств в Москве. Акция прошла при поддержке партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства".
Плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов были установлены у посольств Украины, Молдавии, Румынии, Чехии, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Словакии, Словении, Македонии и Австрии.
Как отметил руководитель исполкома Московского реготделения "Единой России" Максим Руднев, правительства ряда стран пытаются переписать историю, они не обращают внимания на проявление нацизма в Европе и даже поддерживают его.
Жители Риги вышли на протест после уборки возложенных на 9 Мая цветов трактором
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