Глава СК РФ поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, на мемориале павшим во Второй мировой войне вандалами была нарисована свастика, а также написаны нецензурные слова.

Ранее глава СК РФ поручил расследовать очередной случай осквернения памятника солдатам Красной армии в Латвии. Там вандалы подожгли мемориал на братском воинском захоронении в городе Валмиер.