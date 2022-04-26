Глава СК РФ поручил зафиксировать следы обстрелов украинскими силовиками двух регионов РФ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать свидетельства обстрелов населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях украинскими силовиками, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, военные ВСУ вечером 25 апреля произвели свыше 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области, в результате чего была повреждена опора линии электропередач.

Кроме того, при обстреле села Головчино были разрушены несколько домов и построек, а при обстреле села Журавлевка Белгородской области ранены два человека и разрушены дома.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела территории около села Отрадное в Белгородской области со стороны Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.