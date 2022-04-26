Повышенный уровень террористической опасности продлили в нескольких регионах РФ

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Повышенный уровень террористической опасности продлили в Брянской, Белгородской и Курской областях.
На юго-востоке Петербурга, в Колпине, нашли похожие на мины предметы. Они находились в пожарном щитке жилого дома. Об этом сообщили очевидцы. Жильцов эвакуировали, а на место прибыла группа разминирования, ОМОН и Росгвардия. Специалисты обследовали пугающие предметы. Оказалось, это пустые корпуса минометных мин военных времен. Они не опасны.
Следственный комитет России заинтересовался экологической проблемой в одном из микрорайонов Ростова-на -Дону. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что местные жители жалуются на едкий запах, который исходит от завода по производству ковров. По их словам, вредные выбросы вызывают проблемы со здоровьем.
Из курского цирка сбежал огромный бизон по кличке Барни. Он сломал забор и освободил второго бизона, а заодно и верблюда. Однако те авантюру не поддержали и пошли спать. Барни пошел гулять по городу и жевать травку в гордом одиночестве. Его быстро поймали и вернули обратно.
В сибирском городе Абакан местные жители засняли торнадо. На кадрах видно, как воздух закручивается в пылевой вихрь, а через некоторое время постепенно рассеивается. При этом на ясном небе нет ни облачка.Это уже второе подобное явление в регионе за последнюю неделю. Ранее такой смерч запечатлели в Красноярском крае.
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