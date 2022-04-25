Российские военные уничтожили штаб "Правого сектора" в Новогродовке

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Российские военные ракетными ударами с воздуха за день уничтожили 27 объектов украинских силовиков, в том числе штаб запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" в Новогродовке, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В том числе уничтожены четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики", – сказал он.

Также, по словам Конашенкова, ВС РФ уничтожили 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили часть тяговых подстанций, которые задействовали в поставках иностранного вооружения на Украину. В Минобороны уточнили, что через подстанции осуществлялись поставки иностранного оружия и военной техники для украинской группировки войск в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.