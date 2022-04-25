ВС РФ уничтожили 6 украинских подстанций, через которые поставлялась зарубежная техника

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили часть тяговых подстанций, которые были задействованы в поставках вооружения на Украину. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень", – заявил Конашенков.

В Минобороны уточнили, что через подстанции осуществлялись поставки иностранного оружия и военной техники для украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что в воздухе над Чернобаевкой Херсонской области были сбиты украинская ракета "Точка-У" и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.