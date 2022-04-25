Великобритания отправит Украине самоходные зенитные установки

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Великобритания передаст Украине на безвозмездной основе самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес.

"Мы безвозмездно передадим Украине небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для этих зенитных ракет (Starstreak. – Прим. ред.). Машины Stormer увеличат потенциал украинских войск в борьбе с воздушными целями на малых дистанциях как в дневное, так и в ночное время", – сообщил он, выступая в Палате общин.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину даже после того, как британским министрам запретили въезд на территорию России. Представитель министерства отметил, что страна и ее партнеры едины в осуждении действий России на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.