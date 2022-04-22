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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил достижение Россией целей спецоперации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя оценки спецслужб Запада о том, что спецоперация РФ может продлиться до конца 2022 года и в итоге Москва победит.

"Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно", – сказал премьер Великобритании.

Джонсон добавил, что в настоящее время Россия близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем, а ситуация на этой стадии непредсказуемая.

Ранее премьер-министр Великобритании призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Джонсон подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. Он отметил, что Лондон выступает против участия британцев в боевых действиях на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

