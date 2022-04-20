Джонсон призвал власти РФ отнестись с милосердием к британским пленным

Фото: ТАСС/PA/Matt Dunham
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, передает ТАСС.
"Мы призываем отнестись с милосердием к пленным", – подчеркнул Джонсон во время выступления перед депутатами Палаты общин британского парламента.
Он добавил, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. И отметил, что Лондон выступает против участия британцев в боевых действиях на Украине.
Джонсон также заявил, что поддерживает инициативу Роберта Дженрика, предложившего запретить публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью, которые британские пленные дали российскому телевидению.
Говорить о возможном обмене граждан Британии на украинского политика Виктора Медведчука премьер-министр Соединенного Королевства не стал.
С предложением обменять британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, на Медведчука к родственникам Пиннера и Эслина обратилась жена украинского политика Оксана Марченко. Она отметила, что им необходимо убедить премьер-министра страны Бориса Джонсона повлиять на власти Украины, чтобы добиться обмена.
Позже с просьбой об обмене к Джонсону обратились сами пленные. Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" попросил премьер-министра Британии посодействовать в этом вопросе, добавив, что, если Джонсон действительно заботится о своем народе, он повлияет на президента Украины Владимира Зеленского и вернет пленных британцев к семьям.
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