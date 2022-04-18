Медведчук предложил Путину и Зеленскому обменять его на военных Мариуполя

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Украинский политик Виктор Медведчук предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому обменять его на военных Мариуполя. Видео опубликовала Служба безопасности Украины.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей", – сказал он в своем обращении.

С просьбой об обмене обратились и пленные британцы. Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин попросили премьер-министра страны Бориса Джонсона посодействовать в этом вопросе.

"Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука", – сказал Пиннер на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что, если Джонсон действительно заботится о своем народе, он повлияет на президента Украины Владимира Зеленского и вернет пленных британцев к семьям.

До этого жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о содействии в обмене британских пленных на ее мужа. Также она попросила их родственников добиться обмена, обратившись к Борису Джонсону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с Виктором Медведчуком в военной форме. Позже украинские власти предложили обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. В МИД РФ такую инициативу назвали опасной, обратив внимание на большое количество оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей на Украине.

В октябре 2021 года украинские правоохранители предъявили Медведчуку обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте этого года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

