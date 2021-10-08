Медведчуку предъявили новое обвинение на Украине

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Украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку новое обвинение. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Facebook.

Медведчука подозревают в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

По словам Венедиктовой, следователи Госбюро расследований совместно с сотрудникам Службы безопасности вместе с генпрокуратурой установили причастность депутата к преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий ДНР и ЛНР.

"Период, охватывающий эти действия, – конец 2014 – начало 2015 года. Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 миллионов гривен (около 7,6 миллиона долларов)", – написала Венедиктова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Среди них были Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против Виктора Медведчука на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

