Медведев прокомментировал решение о санкциях Украины против Медведчука

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против Виктора Медведчука на Украине противоправным абсурдом. Об этом сообщает ТАСС.
"Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт – введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги", – заявил Медведев.
Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом. Медведев выразил мнение, что подобные методы Украины вряд ли смогут остановить "обрушение рейтинга президента Владимира Зеленского".
"Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Владимир Зеленского. И в конечном счете – окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", – заявил Медведев.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список в том числе попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
В начале февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.
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