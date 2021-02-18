Песков заявил, что Украина не является дружественным России государством

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Украина не является государством, дружественным для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, власти Украины имеют серьезнейшую проблему на юго-востоке страны, но не могут или не хотят разрешить ее путем выполнения комплекса мер по реализации Минских соглашений.
Ранее Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс. Планами российский лидер поделился в ходе встречи с главными редакторами СМИ. Президент признался, что у него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети.
Песков, в свою очередь, также заявил, что Россия будет продолжать помогать русскоязычному населению Донбасса. По словам Пескова, кроме РФ, это будет делать некому.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: