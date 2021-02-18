Песков заявил, что Украина не является дружественным России государством

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Украина не является государством, дружественным для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, власти Украины имеют серьезнейшую проблему на юго-востоке страны, но не могут или не хотят разрешить ее путем выполнения комплекса мер по реализации Минских соглашений.

Ранее Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс. Планами российский лидер поделился в ходе встречи с главными редакторами СМИ. Президент признался, что у него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети.

Песков, в свою очередь, также заявил, что Россия будет продолжать помогать русскоязычному населению Донбасса. По словам Пескова, кроме РФ, это будет делать некому.