Песков заявил, что РФ не оставит без помощи русскоязычное население Донбасса

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Россия будет продолжать помогать русскоязычному населению Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

По словам Пескова, кроме РФ, это будет делать некому.

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям", – заявил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс. Планами российский лидер поделился в ходе встречи с главными редакторами СМИ. Президент признался, что у него перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети.

Кроме того, в Киеве обозначили роль США в разрешении конфликта в Донбассе. Глава офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что со стороны Украины будет сделано все возможное для выполнения Минских соглашений.