В Кремле оценили призывы к РФ "сделать шаг назад" в вопросе Донбасса

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Призывы к России "сделать шаг назад" в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе не способствуют прогрессу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее – это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад", – отметил Песков.

Так он прокомментировал заявление бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Ранее он призвал главу РФ Владимира Путина сделать "шаг назад" и пересмотреть Минские соглашения.

Накануне правительство Украины продлило действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2021 года. К импортным товарам из России будет применяться льготная ставка ввозной пошлины, которая установлена таможенным тарифом страны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский записал обращение к жителям Донбасса на русском языке. Он заявил, что обязательно завершит войну в регионе. Зеленский подчеркнул, что для жителей Донбасса Украина "открыта во всех смыслах этого слова".