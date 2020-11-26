В Кремле оценили призывы к РФ "сделать шаг назад" в вопросе Донбасса

13:48
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Призывы к России "сделать шаг назад" в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе не способствуют прогрессу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Рассуждения относительно "шагов назад", относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее – это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад", – отметил Песков.
Так он прокомментировал заявление бывшего главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Ранее он призвал главу РФ Владимира Путина сделать "шаг назад" и пересмотреть Минские соглашения.
Накануне правительство Украины продлило действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2021 года. К импортным товарам из России будет применяться льготная ставка ввозной пошлины, которая установлена таможенным тарифом страны.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский записал обращение к жителям Донбасса на русском языке. Он заявил, что обязательно завершит войну в регионе. Зеленский подчеркнул, что для жителей Донбасса Украина "открыта во всех смыслах этого слова".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: