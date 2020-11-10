В Крыму заявили о прорыве международной блокады

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Открытие в Крыму первого зарубежного почетного консульства говорит о неизбежности прорыва международной блокады полуострова. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
10 ноября в Крыму открывается почетное консульство Никарагуа. Для этих целей на полуостров прибыл посол республики в России Альба Асусена Торрес. Почетным консулом Никарагуа в Крыму назначили бывшего полпреда президента РФ в крымском регионе Олега Белавенцева.
"Это замечательное событие стало еще одним свидетельством неизбежности прорыва международной блокады полуострова. Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами "третьего мира" на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об "оккупации", – цитирует Молохова РИА Новости.
Он объяснил, что речь идет не о классическом консульстве, а именно об особой форме представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.
Молохов добавил, что сотрудничество между Россией и Никарагуа сейчас активно развивается. В частности, российская сторона строит там завод по производству вакцин от гриппа. Кроме того, есть потенциал для организации поиска нефти в этом регионе Центральной Америки.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.
Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Паластине.
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