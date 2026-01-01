Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 18:04

Политика

Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить удар ВСУ по жителям Херсонской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и всему международному сообществу с призывом оперативно осудить атаку украинских военных на мирное население Херсонской области.

"В новогоднюю ночь украинскими нацистами подло и целенаправленно нанесен удар по мирным жителям Херсонской области. Обращаюсь <...> с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями и содействовать привлечению виновных к ответственности", – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Москалькова также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

С аналогичным призывом к правительствам ответственных суверенных государств и профильных международных структур обратился и МИД России.

"Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", – следует из заявления с сайта ведомства.

По мнению дипломатов, этим преступлением киевский режим вновь проявил свою "человеконенавистническую неонацистскую", поскольку дроны ВСУ нанесли удар по мирным жителям сразу же после "лицемерного новогоднего обращения о стремлении Киева к миру" президента Украины Владимира Зеленского.

"Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять", – говорится в сообщении.

Российский МИД охарактеризовал случившееся кровавым злодеянием, обвинив в нем западных лидеров, продолжающих поддерживать обанкротившийся киевский режим финансированием и вооружением.

"Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – заключили в дипведомстве.

Киевский режим направил дроны для удара по кафе и гостинице, расположенной на побережье Черного моря в Хорлах, в ночь на 1 января. В результате погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По уточнению губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА, задействованные в нападении, ожидали своего момента над морем. По его словам, первый дрон-разведчик направил их к цели без нескольких минут до боя курантов. Затем прилетели второй и третий беспилотники, причем последний был с зажигательным снарядом.

Сергей Собянин выразил соболезнования по поводу инцидента. Мэр пожелал сил пережить эту трагедию и пообещал, что Москва окажет всю необходимую помощь.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о "беспощадном возмездии", которое коснется как непосредственных исполнителей, так и их руководителей.

Читайте также


политикарегионы

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика