Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить удар ВСУ по жителям Херсонской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и всему международному сообществу с призывом оперативно осудить атаку украинских военных на мирное население Херсонской области.

"В новогоднюю ночь украинскими нацистами подло и целенаправленно нанесен удар по мирным жителям Херсонской области. Обращаюсь <...> с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями и содействовать привлечению виновных к ответственности", – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Москалькова также выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

С аналогичным призывом к правительствам ответственных суверенных государств и профильных международных структур обратился и МИД России.

"Игнорирование этой трагедии будет означать только одно – открытое пособничество и соучастие в террористических преступлениях необандеровцев, что получит должную правовую квалификацию с соответствующими последствиями", – следует из заявления с сайта ведомства.

По мнению дипломатов, этим преступлением киевский режим вновь проявил свою "человеконенавистническую неонацистскую", поскольку дроны ВСУ нанесли удар по мирным жителям сразу же после "лицемерного новогоднего обращения о стремлении Киева к миру" президента Украины Владимира Зеленского.

"Его зашкаливающий цинизм и полная утрата нравственных ориентиров давно перестали удивлять", – говорится в сообщении.

Российский МИД охарактеризовал случившееся кровавым злодеянием, обвинив в нем западных лидеров, продолжающих поддерживать обанкротившийся киевский режим финансированием и вооружением.

"Решительно осуждаем все теракты киевского режима. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – заключили в дипведомстве.

Киевский режим направил дроны для удара по кафе и гостинице, расположенной на побережье Черного моря в Хорлах, в ночь на 1 января. В результате погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По уточнению губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА, задействованные в нападении, ожидали своего момента над морем. По его словам, первый дрон-разведчик направил их к цели без нескольких минут до боя курантов. Затем прилетели второй и третий беспилотники, причем последний был с зажигательным снарядом.

Сергей Собянин выразил соболезнования по поводу инцидента. Мэр пожелал сил пережить эту трагедию и пообещал, что Москва окажет всю необходимую помощь.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о "беспощадном возмездии", которое коснется как непосредственных исполнителей, так и их руководителей.