24 февраля, 16:59

Город

В Москве начали уборку проезжей части и тротуаров после очередного снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве приступили к механизированной очистке проезжей части и тротуаров после очередного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Отмечается, что городские службы непрерывно отслеживают ситуацию на улично-дорожной сети и корректируют график уборки с учетом погодных условий. По мере выпадения осадков цикл по очистке дорог будет повторяться.

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

На улицах задействованы снегоуборочные и погрузочные машины. Водителей призвали сохранять бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения.

Согласно прогнозам, снегопад продлится в Москве до четверга, 26 февраля. В связи с непогодой в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно в условиях снегопада. Отмен рейсов и перенаправления самолетов на запасные аэродромы не было.

Снегопад 24–25 февраля может принести в Москву до 8 сантиметров снега

городпогодаЖКХ

Главное

