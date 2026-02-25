Отмена трех электропоездов привела к скоплению людей на Павелецком вокзале

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Три пригородных электропоезда, следовавших из Москвы, отменили из-за технических неполадок. Это привело к скоплению пассажиров на платформах Павелецкого вокзала, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время движение на Павелецком направлении осуществляется в штатном режиме", – подчеркнули представители перевозчика.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что поезда Казанского направления МЖД задерживались из-за травмы человека на путях. В целях обеспечения безопасности и проведения работ экстренными службами пропуск поездов на участке Раменское – Перово в направлении Москвы осуществлялся по резервному пути.