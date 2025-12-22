Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Электричка загорелась на станции Электрогорск Горьковского направления, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Возгорание произошло около 07:50. В результате короткого замыкания на крышу вагона упал контактный провод, который привел к нагреву и искрению крышевого оборудования.

В момент инцидента пассажиров в вагоне не было, возгорание оперативно ликвидировали силы локомотивной бригады. Причины случившегося уточняются.

В настоящее время временно отсутствует движение на участке Электрогорск – Павловский Посад. На месте работает ремонтная бригада. Тем не менее ситуация не повлияла на движение электричек главного хода Горьковского направления.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркнули, что делают все необходимое для восстановления движения.

Вместе с тем Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что после эвакуации пассажиров поезд отогнали на соседние пути.

Сотрудники Восточной транспортной прокуратуры проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также требования пожарной безопасности. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее в Мытищах загорелся склад, в котором хранились горюче-смазочные материалы. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

