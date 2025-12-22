Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале

Фото: телеграм-канал "МЧС Ямало-Ненецкого АО"

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Авиаторов, поступила в ночь на 22 декабря. На момент прибытия огнеборцев было выявлено открытое горение в подъезде. Ликвидация возгорания осложнялась похолоданием в регионе.

В настоящее время площадь пожара составляет примерно 500 квадратных метров. Из дома успели эвакуироваться 38 человек.

Ранее пожарные вывели 10 человек из горевшего административного здания на Пограничной улице во Владивостоке. По данным регионального главка МЧС, к моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели на фасаде здания. В результате пламя удалось ликвидировать.

