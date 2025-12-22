Пожар на площади 600 "квадратов" потушен в административном здании Владивостока

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров в административном здании на Пограничной улице во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В тушении огня задействовали 46 человек личного состава, 13 единиц техники и 2 автолестницы. Из здания эвакуировали 14 граждан, погибших и пострадавших нет.

Дознаватели ведомства начали проверку по факту возгорания. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

О возгорании стало известно утром 21 декабря. К моменту прибытия огнеборцев горели электрические кабели на фасаде. Пожару присвоили повышенный 2 ранг.

До этого огонь охватил 2,2 тысячи "квадратов" в складских помещениях на 2-й Станционной улице в Новосибирске. К тушению огня привлекли 49 человек и 14 единиц техники.