Пожар произошел в здании аквапарка в Суздале

Фото: телеграм-канал "112"

Кровля аквапарка загорелась в Суздале на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Владимирской области.

По данным ведомства, ЧП произошло по адресу улица Коровники, дом 45. Из здания было эвакуировано 210 человек.

В настоящее время пожар локализован.

Ранее пожар произошел на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Значительная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию присвоили второй уровень сложности.

Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек. Позже стало известно об одном погибшем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

