13 декабря, 16:45Происшествия
Пожар произошел в здании аквапарка в Суздале
Фото: телеграм-канал "112"
Кровля аквапарка загорелась в Суздале на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Владимирской области.
По данным ведомства, ЧП произошло по адресу улица Коровники, дом 45. Из здания было эвакуировано 210 человек.
В настоящее время пожар локализован.
Ранее пожар произошел на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Значительная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию присвоили второй уровень сложности.
Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек. Позже стало известно об одном погибшем.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве в многоэтажке Волгоградской области