Один погибший обнаружен при тушении пожара на рынке в Петербурге

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Один погибший был обнаружен во время тушения пожара на рынке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Согласно последней информации ведомства, открытое горение на объекте ликвидировано.

О возгорании в двухэтажном здании Правобережного рынка стало известно вечером 10 декабря. Пожар возник на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Значительная пожарная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию присвоили второй уровень сложности.

Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Случившееся подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств ЧП.

