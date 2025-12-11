Московское отделение РВИО участвовало в организации форума "Поколение героев"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Форум "Поколение героев" стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и обсуждения общественных инициатив молодых людей. Участие в его организации приняло московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО), сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

По словам председателя столичного отделения общества, исполняющего обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрия Сидорова, участники пообщались с профессионалами, которые поделились с ними жизненным опытом.

К сессии присоединились исполнительный директор общероссийской общественно-государственной организации РВИО Виталий Мартынюк, заслуженный мастер спорта и трехкратный чемпион СССР по боксу Константин Цзю, народный артист России Игорь Угольников и Герой России Владимир Шаманов.

В программу форума вошли лекции по темам "Спорт", "Медиа", "Здоровье", "Служение" и "Искусство". В рамках мероприятия была организована одновременная игра в шахматы с российским шахматистом, гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Кроме того, участники могли увидеть интерактивную панораму "Город побед", посетить зону с VR-симулятором по пилотированию БПЛА, выставку о великих полководцах и ключевых сражениях Великой Отечественной войны.

Между тем музей под открытым небом "Город живых историй" посетили более 348 тысяч человек. Экспозиция, посвященная 84-й годовщине военного парада 1941 года, заняла более 17 тысяч квадратных метров и была разделена на 10 тематических зон, которые охватили самые разные аспекты жизни города. Выставку посещали иностранные туристы, участники СВО, семьи с детьми, ветераны и москвичи.

