03 марта, 15:23

Транспорт

Москвичей предупредили о возможных локальных ограничениях 4 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Локальные ограничения движения могут вводиться в центре Москвы в среду, 4 марта. Об этом сообщил столичный Дептранс со ссылкой на ЦОДД в телеграм-канале.

Горожан призвали планировать поездки заранее и стараться не выезжать с 07:30 до 10:00 и с 16:30 до 19:00.

Кроме того, рекомендуется добавить к привычному времени в пути запас и использовать навигатор. Если есть возможность, лучше перенести поездку в центр города на другой день.

Ранее в Москве перекрыли движение автотранспорта на улице Новозаводской. Ограничение действует до 1 ноября 2027 года и связано с проведением строительных работ. Они коснутся участка дороги от дома 18а, строения 111, до дома 26, строения 7.

Кроме того, движение автотранспорта на участке дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад" будет ограничено в ночное время до 20 апреля 2026 года. Временные ограничения также связаны с проведением строительных работ.

