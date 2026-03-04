Силы ПВО ликвидировали 32 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 32 украинских БПЛА над регионами России в ночь на среду, 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 21 дрон был сбит в небе над Волгоградской областью, по 4 – над территориями Ростовской и Белгородской областей, 2 – над Астраханской областью и 1 – в небе над Курской областью.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали электропоезд в поселке Суземка. В результате никто не пострадал.

Тем не менее была повреждена кабина машиниста. Произошедшее не повлияло на движение поездов.