Мужчина в Башкирии избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе

Фото: depositphotos/reginaavramova.gmail.com

Иглинский межрайонный суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в частном доме в селе Иглино, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько месяцев, встретив потерпевшую, он угрожал ей убийством, душил ремнем и ударил ножом. Помимо этого, в ходе конфликта он ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину.

Пытаясь избежать наказания, злоумышленник скрылся. Его задержали через 5 лет на территории Екатеринбурга.

Мужчину признали виновным по статьям "Незаконное лишение свободы с применением насилия", "Угроза убийством" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия". Ему назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее таксист в Воронеже напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой. Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Компания из четырех нетрезвых человек вызвала такси на Сельскую улицу.

Двое из них решили вернуться за забытым телефоном, а другие остались в автомобиле. Однако водитель отказался от длительного ожидания и предложил вызвать другую машину. В результате начался конфликт, который перерос в драку.

