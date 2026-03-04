Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 16:19

Происшествия

Мужчина в Башкирии избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе

Фото: depositphotos/reginaavramova.gmail.com

Иглинский межрайонный суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в частном доме в селе Иглино, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько месяцев, встретив потерпевшую, он угрожал ей убийством, душил ремнем и ударил ножом. Помимо этого, в ходе конфликта он ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину.

Пытаясь избежать наказания, злоумышленник скрылся. Его задержали через 5 лет на территории Екатеринбурга.

Мужчину признали виновным по статьям "Незаконное лишение свободы с применением насилия", "Угроза убийством" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия". Ему назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее таксист в Воронеже напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой. Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Компания из четырех нетрезвых человек вызвала такси на Сельскую улицу.

Двое из них решили вернуться за забытым телефоном, а другие остались в автомобиле. Однако водитель отказался от длительного ожидания и предложил вызвать другую машину. В результате начался конфликт, который перерос в драку.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика