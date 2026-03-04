Путин сделал бессрочным особый порядок подачи на гражданство РФ в Донбассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особый порядок подачи документов для получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, введенный в 2022 году, стал бессрочным. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Из документа исключены слова "до окончания переходного периода". Это корректирует несколько норм о временном разрешении жителям Новороссии и Донбасса не переводить украинские оригиналы документов на русский язык. Новые нормы применяются для всех случаев начиная с начала текущего года.

Ранее Путин подписал закон, который дает бойцам спецоперации, добровольцам и ополченцам Донбасса, получившим инвалидность в боях с Украиной, право выбрать между пенсией по инвалидности и страховой по старости или пенсией за выслугу лет.

При этом родители погибших во время службы призывников или умерших от ран после увольнения получат право на пенсию по потере кормильца и по старости либо льготу и за выслугу лет, или же социальную пенсию.

