В ОАЭ участились случаи обмана россиян, оказавшихся в сложной ситуации
Фото: depositphotos/bacho123456
В ОАЭ стала распространяться новая схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные россиян после ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сообщество "Русские в Дубае".
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам сразу после происшествий, представляясь сотрудниками несуществующего отдела "Dubai Crisis Management". Под предлогом чрезвычайной ситуации они пытаются получить доступ к личным данным эмиратцев и гостей страны.
Мошенники запрашивают данные учетной записи UAE Pass, номера Emirates ID (удостоверения личности), а также коды подтверждения. Завладев этой информацией, они совершают SIM-своп (перевыпуск SIM-карты), что позволяет им получить контроль над номером телефона и банковскими счетами жертвы.
В этой связи участники сообщества напоминают о важном правиле безопасности: полиция ОАЭ неоднократно подчеркивала, что официальные ведомства страны никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону или через смс-сообщения.
Ранее в РПЦ предупредили о новом виде мошенничества с использованием ИИ-священников. Злоумышленники стали использовать их, требуя выдать личные данные. Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ уже начал разработку списка используемых для этого сервисов, чтобы защитить верующих.