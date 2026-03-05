В ОАЭ участились случаи обмана россиян, оказавшихся в сложной ситуации

Фото: depositphotos/bacho123456

В ОАЭ стала распространяться новая схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники под видом местных властей пытаются получить личные данные россиян после ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сообщество "Русские в Дубае".

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам сразу после происшествий, представляясь сотрудниками несуществующего отдела "Dubai Crisis Management". Под предлогом чрезвычайной ситуации они пытаются получить доступ к личным данным эмиратцев и гостей страны.

Мошенники запрашивают данные учетной записи UAE Pass, номера Emirates ID (удостоверения личности), а также коды подтверждения. Завладев этой информацией, они совершают SIM-своп (перевыпуск SIM-карты), что позволяет им получить контроль над номером телефона и банковскими счетами жертвы.

В этой связи участники сообщества напоминают о важном правиле безопасности: полиция ОАЭ неоднократно подчеркивала, что официальные ведомства страны никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону или через смс-сообщения.

