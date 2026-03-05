Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 09:23

Общество

Московские врачи разработали новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи столичной больницы имени Башляевой создали новый метод лечения редкого врожденного заболевания глаз у детей – болезни Коатса. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, болезнь Коатса без своевременной помощи может привести к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход к лечению включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарств.

Главное преимущество нового метода – возможность сохранить зрение без необходимости проводить операцию. Методика разработана на основе последних научных достижений и уже успешно применяется на практике, отметила вице-мэр.

Сначала специалисты поэтапно проводят лазерную коагуляцию сетчатки. С помощью лазера они укрепляют пораженные зоны, создавая барьер и предотвращая отслойку. Эти действия сочетаются с внутриглазными инъекциями препаратов, подавляющих патологические изменения кровеносных сосудов. Это позволяет уменьшить отек под сетчаткой, добиться ее правильного прилегания, а также значительно улучшить зрение.

Другое преимущество нового метода проявляется в лечении болезни на поздних стадиях: если раньше для восстановления глазных функций требовались сложные операции, то с внедрением инновационной методики их удается избежать. При соблюдении рекомендаций и регулярном наблюдении наблюдаются устойчивые результаты – прилегание сетчатки и повышение остроты зрения.

Для пациентов с подозрением на такие патологии сетчатки в консультативно-диагностическом отделении больницы имени Башляевой созданы специализированные приемы лазерного хирурга. Медучреждение также наладило сотрудничество с НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца.

Ранее научные организации Роспотребнадзора создали и внедрили 10 инновационных тест-систем для ПЦР-диагностики паразитарных заболеваний. Тесты позволяют выявить возбудителей малярии, шистосомоза, аскаридоза, лейшманиоза, трихоцефалеза и токсоплазмоза.

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика