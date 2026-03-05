Московские врачи разработали новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Врачи столичной больницы имени Башляевой создали новый метод лечения редкого врожденного заболевания глаз у детей – болезни Коатса. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, болезнь Коатса без своевременной помощи может привести к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход к лечению включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарств.

Главное преимущество нового метода – возможность сохранить зрение без необходимости проводить операцию. Методика разработана на основе последних научных достижений и уже успешно применяется на практике, отметила вице-мэр.

Сначала специалисты поэтапно проводят лазерную коагуляцию сетчатки. С помощью лазера они укрепляют пораженные зоны, создавая барьер и предотвращая отслойку. Эти действия сочетаются с внутриглазными инъекциями препаратов, подавляющих патологические изменения кровеносных сосудов. Это позволяет уменьшить отек под сетчаткой, добиться ее правильного прилегания, а также значительно улучшить зрение.

Другое преимущество нового метода проявляется в лечении болезни на поздних стадиях: если раньше для восстановления глазных функций требовались сложные операции, то с внедрением инновационной методики их удается избежать. При соблюдении рекомендаций и регулярном наблюдении наблюдаются устойчивые результаты – прилегание сетчатки и повышение остроты зрения.

Для пациентов с подозрением на такие патологии сетчатки в консультативно-диагностическом отделении больницы имени Башляевой созданы специализированные приемы лазерного хирурга. Медучреждение также наладило сотрудничество с НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца.

